Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de yangın: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 1.8.2023 20:05 Son Güncelleme: 1.8.2023 20:08

Kayseri’de yangın: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’de ısı yalıtımı yapılan bir binanın 13. katında çıkan yangında işçi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de yangın: 1 ölü 3 yaralı

Talas İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ısı yatılımı çalışmaları yapılırken çatısında kaynak nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yatılım işinde çalışan işçi Duran Seydi Üzen (69) çatıda mahsur kaldı. İşçiyi kurtarmak için 3 arkadaşı da çatıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yardıma giden 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, Duran Seydi Üzen'in ise yangından sonra cesedi bulundu. Üzen'in cesedi otopsi için morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de yangın: 1 ölü 3 yaralı
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