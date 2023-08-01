Kayseri’de yangın: 1 ölü 3 yaralı

Talas İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ısı yatılımı çalışmaları yapılırken çatısında kaynak nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yatılım işinde çalışan işçi Duran Seydi Üzen (69) çatıda mahsur kaldı. İşçiyi kurtarmak için 3 arkadaşı da çatıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yardıma giden 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, Duran Seydi Üzen'in ise yangından sonra cesedi bulundu. Üzen'in cesedi otopsi için morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.