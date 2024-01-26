Kayseri’de yangın: 1 ölü 8 yaralı

Merkez Kocasinan İlçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada gece saatleri saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112,itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada bulunan 8 kişiyi kurtardı. Dumandan zehirlendikleri anlaşılan 8 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bina içerisinde inceleme yapan itfaiye ekipleri 72 yaşındaki döne Ergen'in cesedi ile karşılaştı. Yaşlı kadının cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.