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Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:51

Kayseri'de 'yasa dışı bahis' çetesine operasyon

DHA
Kayseri’de ’yasa dışı bahis’ çetesine operasyon

Kayseri'de, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 11 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte yaşayan M.Y. liderliğinde, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi alındı.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, H.Y. ve İ.Y.'nin 'saha sorumlusu' olduğunu belirledi. Şüphelilerin banka hesaplarına 7 aylık süreçte 81 ilden 183 milyon TL girişi yapıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda bahis oynattığı belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de 'yasa dışı bahis' çetesine operasyon
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