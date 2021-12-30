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Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:48 Son Güncelleme: 30.12.2021 17:43

Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de yasa dışı Bitcoin operasyonu

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı Bitcoin madenciliği yapıldığı tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda bilgisayar kartları ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen dijital materyallerle Kayseri'de Bitcoin madenciliği yapıldığını belirledi. Bitcoin üretilen adresi tespit eden ekipler, 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu | Video

Baskında yasadışı Bitcoin üreten 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılar aramalarda ise 36 ekran kartı, 6 ana kart, 6 RAM, 5 USB bellek, 9 güç kaynağı, 37 ana kart yuvası, 20 taşınabilir hard disk, 1 tabanca 150 tabanca mermisi, 1 av tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi. Bitcoin üretiminde kullanılan dijital materyallerle suç aletlerine el koyan polis, 6 kişiyi ise gözaltına aldı.

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Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu
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