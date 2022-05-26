Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de yasa dışı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:02

Kayseri'de yasa dışı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

AJANSLAR
Kayseri’de yasa dışı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri’de yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 11 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bu kapsamda kentte yaşayan M.Y. liderliğinde, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi alındı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, H.Y. ve İ.Y.'nin 'saha sorumlusu' olduğunu belirledi. Şüphelilerin banka hesaplarına 7 aylık süreçte 81 ilden 183 milyon TL girişi yapıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda bahis oynattığı belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyalog: "Gidersen ayıp edersin"
Terbiyesizlik yapmayacaksın!
IMF’nin ‘kapansın’ dediği Halkbank her türlü operasyona rağmen…. 21 yılda 61 kat büyüdü
Fezada kırtasiye
Bakan Murat Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Somut adımlar atılmazsa ilerleme olamayacak!
Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor?
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de soğuk duş! 'Burası Kandil değil, yanlış geldin'
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de yasa dışı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA