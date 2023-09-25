Kayseri’de yolcu otobüsü kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı, 2 öldü, 20 yaralı

Kaza Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Kanber kavşağında meydana geldi. Kayseri'den Adıyaman istikametine seyreden yolcu otobüsü iddiaya göre kavşağa kontrolsüz giren Enver Külük idaresindeki otomobile çarptı Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sek edildi.

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Enver Külük ile yanında bulunan Salih Keydan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu otobüsünde bulunan 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Enver Külük ve Salih Keydan Bozkurt'un cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.