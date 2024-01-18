Kayseri’de zabıt katibinin zimmetine para geçirdiği iddiası

Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 'tapu iptal tescil' davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi A.T.'nin hesabına geçtiğini belirledi. Avukat Ünalmış'ın durumu fark etmesi üzerine yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi A.T. ise 10 Ocak'ta firar etti. 8 gündür hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan ilk incelemede tespit edilen miktarın yaklaşık 3 milyon TL olduğu iddia edildi. Mahkeme kaleminde incelemenin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, zabıt katibi A.T.'nin avukat Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği, ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.



'YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Avukat Niyazi Ünalmış, "9 Ocak'ta dosyamızda safahat bölümünde bir hareketlilik olduğunu tespit ettik. Daha sonrasında bu tapu iptal tescil dosyası olduğu için orada da yüklü miktarda bir teminatımız vardı. Bu teminatın Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görevli bir katibin hesabına bu paranın gönderildiğini öğrendik. Sonrasında bu katip arkadaşa ulaşmaya çalıştık. Kendisi, önce bizim telefonumuza cevap vermedi. Ardından bize ulaşarak, yanlışlık olduğunu belirtip, 'teminat iade edildi' dedi. Ama evrakları incelediğimde yanlışlık olmadığını ve dosyadaki teminatın kendi İBAN numarasına gönderildiğini tespit ettik. Ardından da kendisine bu parayı iade etmesini ve bunun suç olduğunu söyledim. Kendi kastı olmadığını ve yanlışlıkla olduğunu tekrarladı" ifadelerini kullandı.



'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulunduğunu anlatan Ünalmış, "Ben dosyadaki durumun tutanak altına alınması için bir şikayet dilekçesi ile hem dosyanın hakimine hem de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. Arkadaş ile ilgili sürecin takibi için başsavcılık devreye girdi. Soruşturma açıldı. Hakkında gözaltı karar verildi. Ama, firar ettiği söyleniyor" dedi.



'TÜM DOSYALAR İNCELENİYOR'

Sürecin başka mağdurları olduğunu da öne süren Ünalmış, "Ben bu teminatı kendi hesabına geçirdiğini öğrendikten sonra Kayseri Barosu'na bağlı birçok avukat arkadaşıma ve sosyal medya aracılığı ile de tüm takipçilerime bildirdim. Kendi dosyalarını kontrol etmelerini söyledim. Şu anda bana ulaşan 4 meslektaşım var. Kendi dosyalarında da teminatın çekildiğini ve iade edilmediğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu suçun daha fazla mağdurları çıkabilir. Bilirkişilik yapan avukat arkadaşların da bilirkişi ücretlerinin de dosyadan çekildiğini söylediler. Bunlar teyit edilmemiş bilgiler. Ama bir şekilde bunlar da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Savcılık da mahkeme kaleminde inceleme yaptırıyor. Bu arkadaşın işlem yaptığı bütün dosyalar inceleniyor" diye konuştu...