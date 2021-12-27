Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de zehir satıcılarına operasyon!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 01:07

Kayseri'de zehir satıcılarına operasyon!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de zehir satıcılarına operasyon!

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkıyatı yapıldığı istihbaratı üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde  yapılan aramalarda piyasa değeri 600 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Talas ilçesinde bir araçla uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan otomobil önü kesilerek ilçe merkezinde durduruldu. Araçta bulunan A.K ve M.G adlı şüphelileri gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda 2 buçuk kilo metemfetamin, 15 gram bonzai ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 600 bin lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.K ve M.G sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, araca ve uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tarihi bir adım' diyerek duyurdu! Eğitimde yeni model devreye girdi...
Son dakika! Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı: Bu ödüller zorbalara açılmış bir bayraktır
Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!
Son dakika: SABAH, İBB skandalını manşetten duyurmuştu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Son dakika | Başkan Erdoğan: İBB'nin bocunu hiçbir iş yapmadan 61 milyar TL'ye çıkardılar
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı
SON DAKİKA: 26 Aralık 2021 koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Kemal uçuşta
CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de zehir satıcılarına operasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA