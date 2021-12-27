Kayseri’de zehir satıcılarına operasyon!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Talas ilçesinde bir araçla uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan otomobil önü kesilerek ilçe merkezinde durduruldu. Araçta bulunan A.K ve M.G adlı şüphelileri gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda 2 buçuk kilo metemfetamin, 15 gram bonzai ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 600 bin lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.K ve M.G sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, araca ve uyuşturucu maddelere ise el konuldu.