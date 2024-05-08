Kayseri’de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

6 KİŞİ YAKALANDI

35 ekip ve 118 personelin katılımı ile yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 1 şahıs ile hedef ve aranan şahıslardan da 6 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda da 180 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.