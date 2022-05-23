Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'deki halı saha cinayetinde 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.5.2022 21:56

Kayseri'deki halı saha cinayetinde 1 kişi tutuklandı

İHA
Kayseri’deki halı saha cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanırken, kardeşine ev hapsi verildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova Sokak'ta halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan O.Ç.'yi ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ağabey O.Ç. tutuklanırken, kardeşi F.Ç.'ye ise ev hapsi verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Moody's'ten 6 maddede çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu!
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz
SON DAKİKA: MİT'ten Musul'da nokta atış! Terör örgütünün kritik ismi öldürüldü! İşte operasyondan ilk kareler...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
Son dakika | Başka bir savaş kapıda mı? Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den ABD'ye gözdağı: Bizi hafife almayın
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
Başkan Erdoğan Niğde'deki kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenazesine katıldı
Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'deki halı saha cinayetinde 1 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA