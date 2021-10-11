Kayseri’deki kağıt fabrikası yangını kontrol altına alındı

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi İpek Sokak üzerinde bulunan kağıt fabrikasının deposunda gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına kısa sürede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. Sık sık patlamaların meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahale edebilmesi için binanın duvarları kepçeyle yıkıldı. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında alevler şehrin birçok noktasından görüldü.

İtfaiye ekipleri saatler süren çalışmalarının ardından yangını sabah saatlerinde kontrol altına alabildi. Yangının ardından hasar tespit çalışmaları başlatılırken, itfaiye ise yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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