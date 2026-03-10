Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’den Suriye’ye uzanan yardım eli
Giriş Tarihi: 10.03.2026

Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı kapsamında Suriye'nin sahil kenti Tartus'ta ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi. Kayseri'den uzanan yardım eli, yüzlerce aileyi aynı sofrada buluşturdu. "Kardeşlik Köprüsüyle Sofralar Bir, Dualar Bir" mottosuyla yüzlerce aile ramazan bereketini birlikte paylaştı. Türkiye'den gelen destek sayesinde Tartus'ta yaşayan ihtiyaç sahibi aileler, iftar sevincini aynı sofrada yaşadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekti.

