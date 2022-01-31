Kayserili çiftçinin domuzla selfiesi kötü bitti

Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Efendi Satılmış, sabah ağılındaki keçileri ayırırken arkadaşları yaralı bir domuzun geldiğini söyledi. Bunun üzerine ağıldan çıkan Efendi Satılmış yerde yatan domuza yanına gitti.

FOTOĞRAFINI ÇEKERKEN SALDIRDI

Avcılar tarafından vurulan domuzun mahallelerine doğru geldiğini söyleyen Efendi Satılmış, "Benim keçiler vardı 3-4 arkadaş onları seçmeye gittik. Başka bir yerden domuz geldiğini söylediler. Bende bu domuz yaralıdır ölürse bunu köpeklere yediririz diyerek yanına gidelim dedim. Domuzun yanına gittiğimde yerde yatıyordu. Onunla sefie çekerken hayvan bir anda canlandı dişlerini uyluk kemiğime takıp beni havaya kaldırıp yere fırlattı. O sırada yüzümü kayaya çarptım ve dudaklarım yarıldı" diye konuştu.

"DOMUZDAN ARKADAŞLARIM SAYESİNDE KURTULDUM"

Domuzun aldırmasıyla birlikte arkadaşlarının ellerindeki sopalarla domuza müdahale edip kendisini kurtardığını belirten Efendi Satılmış; "Domuz saldırdığında yanımda bulunan arkadaşlarımın ellerindeki sopayla domuza müdahale etmesiyle kurtuldum. Daha sonrada oradan hemen uzaklaştık. Bu domuz avcılar tarafından vurulmuş, bizim bölgemize gelmiş., domuzun fotoğrafını çekerken başıma bunlar geldi. Ben yılların avcısıyım, bugüne kadar çok domuz gördüm, tecrübenin verdiği özgüvenle domuzun yanına gittim. Ancak, domuz ölmemiş, hal böyle olunca bana saldırdı. Vatandaşlarımız domuzu görünce arkalarını dönüp gitsinler. Sonuçta yırtıcı ve tehlikeli bir hayvan. Biz tüm bu tecrübemize rağmen böyle olduysak onların sonu daha kötü olabilir. Olaydan sonra beni Özvatan Devlet Hastanesine kaldırdılar. Orada dudaklarıma dikiş atıldı. Kuduz aşışı yapıldı. Haftada 1 kez olmak üzere toplamda 5 defa bu aşıdan vurulmam gerekecek" dedi.