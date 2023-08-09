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Giriş Tarihi: 9.8.2023 13:12 Son Güncelleme: 9.8.2023 13:19

Kayserili işadamını öldüren tetikçinin cezasına onama

Kayserili işadamı Orhan Adıbelli’yi kendisine teklif edilen 2 milyon Euro karşılığında vurarak öldüren Emrah Yıldırım’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayserili işadamını öldüren tetikçinin cezasına onama

Kayseri'de çimento fabrikası kurma aşamasında olan işadamı Orhan Adıbelli'yi 4 Ağustos 2020'de Kocasinan İlçesinde tabancayla vurarak öldüren tetikçi Emrah Yıldırım ile kendisine yardım ettikleri belirlenen Vedat Kılıç ve Orhan Kılıç hapis cezalarına çarptırılmıştı. Emrah Yıldırım mahkemedeki savunmasında cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini itiraf etmişti. Mahkeme Emrah yıldırım'ı ağırlaştırılmış müebbet, yardım ve yataklık suçlarından ise Vedat Kılıç'a 19 yıl, Doğan Kılıç'a ise 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

BAM KARARI ONADI

Sanık avukatlarının itirazı üzerine Kayseri Bölge adliye Mahkemesi'ne taşınan dosyada karar verildi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek kararı onadı.

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Kayserili işadamını öldüren tetikçinin cezasına onama
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