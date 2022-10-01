KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı şifresiz izle!

Süper Lig'in 8. hafta maçında Kayserispor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya! İki takım da sahadan 3 puan ile ayrılmak için mücadele ediyor. Zorlu karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise Kayserispor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı bilgisine erişmek için "Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kayserispor Trabzonspor maçı canlı ve şifresiz izle ekranı…
Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Hakem Ümit Öztürk yönettiği Kayserispor Trabzonspor maçı, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 17:00'da başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor Trabzonspor maçı, beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
İki takım ligde 51. kez karşı karşıya geliyor. Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.