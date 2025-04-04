Haberler Yaşam Haberleri Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nden 'Kent Lokantası' açıklaması!
Giriş Tarihi: 4.4.2025 20:19 Son Güncelleme: 4.4.2025 21:06

Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nden 'Kent Lokantası' açıklaması!

İstanbul Şişli’de 19 Mart tarihinden bu yana kapalı olan Kent Lokantaları hakkında kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, 2 kent lokantaları ile 1 gezici lokantanın  pazartesi günü açılacağı ifade edildi. Belediyeden yapılan açıklamada “Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz" denildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi’nden ’Kent Lokantası’ açıklaması!

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen göreve başladıktan sonra kapalı olan Kent Lokantalarının yeniden açılması için halk yoğun talepte bulununca Şişli Belediyesi daha önce açılması planlanan fakat malzeme temininin yapılamaması nedeniyle geciken kent lokantalarının yeniden açılacağı müjdesini verdi.

Şişli Belediyesi, ilçedeki kent lokantalarının 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını bildiren Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nden 'Kent Lokantası' açıklaması!
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