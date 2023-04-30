Kaza 2 genç kızı hayattan kopardı

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarınnda 12 kişi hayatını kaybetti.Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda sürücüsü belirlenemeyen otomobil, aynı istikamette seyreden TIR'a arkadan çarptı. Araçta bulunan 19 yaşındaki Derya Özdemir ve 18 yaşındaki Kadriye Düz hayatını kaybetti. İki genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç yaşta yaşamını yitiren genç kızların Konya Ereğli'de yaşadıkları ve cenazelerinin Ereğli'de toprağa verileceği öğrenildi.Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı karayolunun Yenikadın Köyü yakınlarında bir otomobil ile İrfan Atasoy'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Atasoy ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Atasoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Otomobile arkadan çarpan kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kadın öldü, 1 kişi de yaralandı.Hatay'ın Hassa ilçesinde TIR'dan balya indirilen traktörün devrilmesi sonucu sürücü Haydar Erdoğan (33) hayatını kaybetti.Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde TIR'ın çarptığı yaya Mustafa E. yaşamını yitirdi.Adana'da trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk öldü.Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Anmet Kahraman (84) bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Abdullah B. de yaralandı.Rize'nin Çayeli ilçesinde Hayrullah Bilgin (54) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Feci kazada sürücü Bilgin ile kızı Beyza (22), eşi İsmet (51) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybetti.