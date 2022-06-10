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Giriş Tarihi: 10.6.2022 10:05 Son Güncelleme: 10.6.2022 10:26

Kaza anı kameralara böyle yansımıştı: 21 gün sonra hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaza anı kameralara böyle yansımıştı: 21 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’da 19 Mayıs tarihinde aracını temizlerken arkadan gelen aracın arabasına çarpması sonucu araçla birlikte savrulan ve sürüklenerek ağır yaralanan taksici Bircan Alp (62) hayatını kaybetti.

Feci kaza 19 Mayıs Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelmişti. 6 yıldır taksicilik yapan Bircan Alp yolcuları bıraktıktan sonra durağa geri döndü. Alp, bir süre sonra aracını temizlemeye başladı. Temizlik yaptığı sırada plakası öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı araç hızla Alp'in aracının arkasına çarptı.

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Çarpmanın şiddeti araç da taksici de savrularak sürüklendi. Kazayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Ağır yaralanan taksici Alp'e ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapıldı.

Daha sonra özel bir hastane yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 21 gündür uyutulan Alp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alp'in cenazesi Topçular Mahallesindeki Kulaoğlu Hacı Osman Alp Camii'nde kılına cenaze namazı sonrası yerdeki aile mezarlığımızda toprağa verildi.

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Kaza anı kameralara böyle yansımıştı: 21 gün sonra hayatını kaybetti
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