Kaza anı kameralara böyle yansımıştı: 21 gün sonra hayatını kaybetti

Feci kaza 19 Mayıs Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelmişti. 6 yıldır taksicilik yapan Bircan Alp yolcuları bıraktıktan sonra durağa geri döndü. Alp, bir süre sonra aracını temizlemeye başladı. Temizlik yaptığı sırada plakası öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı araç hızla Alp'in aracının arkasına çarptı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Çarpmanın şiddeti araç da taksici de savrularak sürüklendi. Kazayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Ağır yaralanan taksici Alp'e ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapıldı.
Daha sonra özel bir hastane yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 21 gündür uyutulan Alp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alp'in cenazesi Topçular Mahallesindeki Kulaoğlu Hacı Osman Alp Camii'nde kılına cenaze namazı sonrası yerdeki aile mezarlığımızda toprağa verildi.