Kaza da ölen uzman çavuş toprağa verildi

Adana'da yıllık izindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki uzman çavuş Hamza Yılmaz, silah arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenle toprağa verilen Yılmaz'ın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

YILLIK İZNE GELMİŞTİ

Kozan ilçesi Çevre yolu üniversite kavşağında meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü olan ve görev yaptığı Mersin'in Erdemli ilçesinden memleketine izne gelen uzman çavuş Hamza Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Kozan'ın Köseli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Yılmaz'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Örendere Mezarlığı'na götürüldü.

ANNE BABA GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi silah arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne Leyla ve baba Adem Yılmaz, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdür Vekili Zinnuri Karatekin, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.