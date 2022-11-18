Antalya’da cinayet gibi kaza

Antalya'nın Taşağıl ilçesinde meydana gelen kazada, 2 çocuk babası Yaşar Gökçe, Taşağıl'dan Manavgat Yüksek Okulu'ndakine gelmek için sabah saatlerinde Taşağıl Mahallesi'nden motosikleti ile yola çıktı.
Bekirler mevkisinden Zafer D.'nin kullandığı araç arkadan süratli bir şekilde çarptı. Motosikleti altına alarak 30 metre sürükledi. Araçtan inen sürücü yardım etmek ve sağlık ekiplerini çağırmak yerine olay yerinden kaçtı. Yaşar Gökçe kanlar içinde dakikalarca kurtarılmayı beklerken bir süre sonra arkadan gelen bir kişi kazayı gördü. Durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarın ardından bölgeyi Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma sürücünün isminin Zafer D. olduğunu ve aranmasının bulunduğunu belirledi. Aracın ise kiralık olduğunu tespit etti.
YAKINLARI İSYAN ETTİ
Yapılan otopsinin ardından Yaşar Gökçe'nin cenazesi kayın biraderi Hasan Dilek tarafından morgdan alındı.
Taşağıl Mahallesi Bekirler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaşananlara isyan eden Hasan Dilek, "Sürücü süratli şekilde arkadan çarpıyor. Durmuyor, metrelerce sürüklüyor. Daha sonra aracı bırakıp olay yerinden kaçıyor. Bu kaza değil resmen cinayettir" diye konuştu.