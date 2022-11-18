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Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:40 Son Güncelleme: 18.11.2022 11:22

Antalya'da cinayet gibi kaza

Antalya’nın Taşağıl’dan motosikleti ile Manavgat Yüksek Okulu’ndaki işine gelirken Yaşar Gökçe’ye (50) Zafer D.’nin kullandığı araç arkadan çarptı. Sürücü araçtan inip kaçtı. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen evli ve 2 çocuk babası olay yerinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da cinayet gibi kaza

Antalya'nın Taşağıl ilçesinde meydana gelen kazada, 2 çocuk babası Yaşar Gökçe, Taşağıl'dan Manavgat Yüksek Okulu'ndakine gelmek için sabah saatlerinde Taşağıl Mahallesi'nden motosikleti ile yola çıktı.

Bekirler mevkisinden Zafer D.'nin kullandığı araç arkadan süratli bir şekilde çarptı. Motosikleti altına alarak 30 metre sürükledi. Araçtan inen sürücü yardım etmek ve sağlık ekiplerini çağırmak yerine olay yerinden kaçtı. Yaşar Gökçe kanlar içinde dakikalarca kurtarılmayı beklerken bir süre sonra arkadan gelen bir kişi kazayı gördü. Durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeyi Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma sürücünün isminin Zafer D. olduğunu ve aranmasının bulunduğunu belirledi. Aracın ise kiralık olduğunu tespit etti.

YAKINLARI İSYAN ETTİ

Yapılan otopsinin ardından Yaşar Gökçe'nin cenazesi kayın biraderi Hasan Dilek tarafından morgdan alındı.

Taşağıl Mahallesi Bekirler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaşananlara isyan eden Hasan Dilek, "Sürücü süratli şekilde arkadan çarpıyor. Durmuyor, metrelerce sürüklüyor. Daha sonra aracı bırakıp olay yerinden kaçıyor. Bu kaza değil resmen cinayettir" diye konuştu.

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Antalya'da cinayet gibi kaza
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