Antalya’da cinayet gibi kaza

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeyi Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma sürücünün isminin Zafer D. olduğunu ve aranmasının bulunduğunu belirledi. Aracın ise kiralık olduğunu tespit etti.