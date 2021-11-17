Kaza değil, kadın cinayeti çıktı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, önceki gün trafik kazasında ölen Sahra Gizem Aksu'nun (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre, kıskançlık krizine giren dini nikahlı eşi Ö.O. ile tartışan Aksu evden çıktı. Otomobille Aksu'yu takip eden Ö.O., çarptığı kadını 80 metre sürükledi. Ardından otomobille 3 kez üzerinden geçti. Olay, polisin güvenlik kameralarını incelemesiyle çözüldü. Ö.O. tutuklanırken, yardım eden arkadaşı F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müslüm Kılıç, ablasının kıskançlık nedeniyle vahşi bir cinayete kurban gittiğini söyledi.