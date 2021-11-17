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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Kaza değil, kadın cinayeti çıktı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kaza değil, kadın cinayeti çıktı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, önceki gün trafik kazasında ölen Sahra Gizem Aksu'nun (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre, kıskançlık krizine giren dini nikahlı eşi Ö.O. ile tartışan Aksu evden çıktı. Otomobille Aksu'yu takip eden Ö.O., çarptığı kadını 80 metre sürükledi. Ardından otomobille 3 kez üzerinden geçti. Olay, polisin güvenlik kameralarını incelemesiyle çözüldü. Ö.O. tutuklanırken, yardım eden arkadaşı F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müslüm Kılıç, ablasının kıskançlık nedeniyle vahşi bir cinayete kurban gittiğini söyledi.

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Kaza değil, kadın cinayeti çıktı
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