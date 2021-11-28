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Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:45 Son Güncelleme: 28.11.2021 11:58

Kaza evlilik yıldönümü yemeğinden dönüşte yaşanmış

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaza evlilik yıldönümü yemeğinden dönüşte yaşanmış

Denizli’de bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Halil Köşen (29) 4 yıllık eşi Ümran Köşen (26) evlilik yıldönümlerini kutlamak için kuzeni Hasan Ali Sağlık’ı (16) da yanına alarak yemeğe gitti. Yemek dönüşü eve giderken yola çiğ yağması nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Köşen, bariyerlere çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına döşüne otomobilde Halil Köşen yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Ümran Köşen ile Hasan Ali Sağlık yaralandı. Kazadan geriye 4 yıllık evli Köşen çiftinin 1.5 yaşındaki oğulları Metehan ile birlikte çekilmiş mutluluk pozları kaldı. Köşen çiftinin kaza öncesi oğulları Metehan’ın yakınlarına bırakıp restorana gittikleri öğrenildi. Hasan Ali Sağlık’ın babası Özgür Sağlık, “Halil ve Ümran evlilik yıldönümlerini daha önce kutlayacaklardı. Ancak yoğunluktan fırsat bulup yemeğe çıkamamışlardı. Kaza günü geç de olsa Hasan Ali’yi yanlarına alarak yemeğe gittiler. Ancak dönüşte bu üzücü kaza yaşandı” diye konuştu.

Kaza, önceki gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 29 yaşındaki Halil Köşen, 4 yıllık eşi 26 yaşındaki Ümran Köşen ile 19 yaşındaki kuzeni Hasan Ali Sağlık'ı da yanına alarak yemeğe gitti. Yemek dönüşü eve giderken yola çiğ yağması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Köşen, kontrolden çıkan otomobille bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurda yığınına dönüştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sürücü Halil Köşen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Ümran Köşen ile kuzeni Hasan Ali Sağlık'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Köşen'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Köşen'in alkolsüz olduğu öğrenildi.

OĞULLARINI BIRAKIP YEMEĞE GİTMİŞLER

Köşen çiftinin 1.5 yaşındaki oğulları Metehan'ı yakınlarının evine bırakıp öyle yemeğe gittikleri bildirildi. Kazadan geriye 4 yıllık evli Köşen çiftinin 1.5 yaşındaki oğulları Metehan ile birlikte çekilmiş mutluluk pozları kaldı. Hastanede tedavileri devam eden Ümran Köşen ile Hasan Ali Sağlık'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ümran Köşen'in parmaklarının, Hasan Ali Sağlık'ın ise ayaklarının kırıldığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HASAN ALİ KAZAYA DAİR BİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Hasan Ali Sağlık'ın babası Özgür Sağlık, "Halil ve Ümran evlilik yıldönümlerini daha önce kutlayacaklardı. Ancak yoğunluktan fırsat bulup yemeğe çıkamamışlardı. Kaza günü geç de olsa Hasan Ali'yi yanlarına alarak yemeğe gittiler. Metehan'ı da bize bırakmışlardı. Ancak dönüşte bu üzücü kaza yaşandı. Hasan Ali kazaya dair bir şey hatırlamıyor. Sağlık durumu şu anda iyi. " diye konuştu.

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Kaza evlilik yıldönümü yemeğinden dönüşte yaşanmış
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