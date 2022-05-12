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Giriş Tarihi: 12.5.2022 14:50 Son Güncelleme: 12.5.2022 15:22

Kaza geçiren araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada öldü

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Kaza geçiren araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza geçiren araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada hayatını kaybetti.

Mersin Tarsus'a bağlı Damlama Mahallesi TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazadan sonra jandarma ve trafik ekibi ile karayolları ekipleri, önlem alarak tek şeritten trafik akışını sağlarken, kaza geçiren araçları kurtarmak için olay yerine çağrılan Ali Türkmen (43) kurtarma aracıyla kaza yerine geldi.

Kazaya karışan araçları yoldan çıkarmaya çalışan Ali Türkmen'e bu sırada freni boşalan S.A. adlı sürücünün kullandığı TIR çarptı. Aynı TIR daha sonra otomobile çarptı.

Kazada 3 sürücü yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülürken vinç operatörü Ali Türkmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Kaza geçiren araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada öldü
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