Haberler Yaşam Haberleri Kaza geçirip felçli kalan talihsiz adamın 1 yıllık emeği kül oldu
Giriş Tarihi: 18.8.2022 17:17 Son Güncelleme: 18.8.2022 17:19

Kaza geçirip felçli kalan talihsiz adamın 1 yıllık emeği kül oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vücudunun bir bölümü felç kalan 50 yaşında ki talihsiz adamın, 1 yıllık olan samanı yangında kül oldu.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kaza geçirip felçli kalan talihsiz adamın 1 yıllık emeği kül oldu

Şanlıurfa Siverek ilçesine bağlı Ergen Mahallesinde ikamet eden 50 yaşındaki Osman Yeşilyaprak, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vücudunun bir bölümü felç kaldı.

Kırsal Mahallede, eşi ve çocuklarının yardımıyla tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürmeye çalışan talihsiz adamın bu sefer 1 yıllık ekin ekerek elde ettiği samanı elektrik trafosunun panosunun yanmasıyla kül oldu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangına söndürdü. Yangında yaklaşık 10 ton saman kullanılamaz hale geldi.

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Kaza geçirip felçli kalan talihsiz adamın 1 yıllık emeği kül oldu
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