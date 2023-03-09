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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:05 Son Güncelleme: 9.3.2023 11:34

MHP'li eski başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli MHP Gölcük İlçe Eski Başkanı Muharrem Odabaş'ın oğlu Oğuzalp Odabaş, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
MHP’li eski başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nde 4 Mart 2023 günü meydana gelen trafik kazasında kullandığı motosiklet ile evine dönerken, otomobil ile çarpışan MHP Gölcük İlçe Eski Başkanı Muharrem Odabaş'ın oğlu Oğuzalp Odabaş (23), Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Hastanede 4 günden bu yana yaşam mücadelesi veren Oğuzalp Odabaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Henüz 23 yaşında olan Oğuzalp Odabaş'ın cenazesi 9 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip Gölcük Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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MHP'li eski başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
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