Kaza ile kendini vuran asker, kurtarılamadı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak Gümüşakar Karakolunda görevli uzman çavuş 26 yaşındaki Özkan Karakaya iddiaya göre doldur boşalt yaptığı esnada kazara kendini vurdu.

Ağır yaralanan asker için ekipler seferber oldu. Yaralı asker hemen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hasatensine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Karakaya 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit askerin naaşı baba ocağı Balıkesir'in Dursunbey ilçesine gönderilecek. Yaşanan olayla ilgili Erzincan Valisi Mehmet Makas yayımladığı taziye mesajında aileye ve jandarma teşkilatına başsağlığı diledi.