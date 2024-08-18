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Giriş Tarihi: 18.8.2024 16:14 Son Güncelleme: 18.8.2024 16:23

Kaza korkusu hayatına mal oldu

Karabük Eskipazar karayolunda ailesinin kaza yaptığı araçtan korkup çıkan 9 yaşındaki T.B.K karşı yönden gelen plakası alınamayan bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Kaza korkusu hayatına mal oldu

Karabük Eskipazar karayolu Hamzalar köyü mevkiinde sabah erken saatlerde olay meydana geldi Z.Y'nin kullandığı hafif ticari araç Karabük istikametine geldiği sırada Hamzalar köyü mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp orta refüjde bulunan bariyerlerinin arasına girdi. Bu arada araçta bulunan 9 yaşındaki T.B.K. korkup kaza yapan araçtan inerek karayoluna çıktı. Yola çıkan T.B.K ye Karabük istikametine giden ve araç plaka ve cinsi tespit edilemeyen araçlardan birinin yol üzerinde yola çıkan çocuğa çarptı. 9 yaşındaki T.B.K olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yapan hafif ticari araçta bulunan N.K ve 8 yaşındaki T.M.K yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

9 yaşındaki T.B.K ye çarpıp ölümüne sebep aracın plakasını belirlemek için çalışmalar devam ederken, olay hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet soruşturma başlattı.

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Kaza korkusu hayatına mal oldu
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