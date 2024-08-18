Kaza korkusu hayatına mal oldu

Karabük Eskipazar karayolu Hamzalar köyü mevkiinde sabah erken saatlerde olay meydana geldi Z.Y'nin kullandığı hafif ticari araç Karabük istikametine geldiği sırada Hamzalar köyü mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp orta refüjde bulunan bariyerlerinin arasına girdi. Bu arada araçta bulunan 9 yaşındaki T.B.K. korkup kaza yapan araçtan inerek karayoluna çıktı. Yola çıkan T.B.K ye Karabük istikametine giden ve araç plaka ve cinsi tespit edilemeyen araçlardan birinin yol üzerinde yola çıkan çocuğa çarptı. 9 yaşındaki T.B.K olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yapan hafif ticari araçta bulunan N.K ve 8 yaşındaki T.M.K yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

9 yaşındaki T.B.K ye çarpıp ölümüne sebep aracın plakasını belirlemek için çalışmalar devam ederken, olay hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet soruşturma başlattı.