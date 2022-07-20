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Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:11 Son Güncelleme: 20.7.2022 16:29

Kaza kurbanı anne-kız toprağa verildi

Adıyaman’da geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren anne-kız Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kaza kurbanı anne-kız toprağa verildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada Bilal Varol yönetimindeki kamyonet önünde giden Mahmut Durma yönetimindeki otomobile çarpmış, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan yolculardan Sultan Durma (36) ve kızı İrem Durna (18) yaşamlarını yitirmiş, Ali Durna ise ağır yaralanmıştı.

Kazada hayatlarını kaybeden Sultan ve kızı İrem Durna'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak İslahiye ilçesinin kırsal Burunsuzlar Mahallesi'ne getirildi. Anne ve kızı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kaza kurbanı anne-kız toprağa verildi
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