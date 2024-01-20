Kaza kurbanı astsubay Hatay’da toprağa verilecek

Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen M.İ.A. idaresindeki motosiklet ile Mehmet Kamacı (26) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri M.İ.A. ile Mehmet Kamacı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla, Gölcük Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Mehmet Kamacı, Gölcük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Astsubay Kıdemli Çavuş olarak Gölcük Donanma Komutanlığındaki TCG Yıldıray Denizaltısında görev yaptığı öğrenildi. Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınan Kamacı'nın cenazesi Cengiz Topel havaalanından askeri uçakla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.

Cenaze namazının ise yarın(pazar)öğle veya ikindi namazına müteakip ardından toprağa verileceği öğrenildi.