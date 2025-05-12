Kaza kurbanı eşine gözyaşlarıyla veda etti

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden sigortacı Ebru Heper (37), otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü. Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Ay Yıldızlı Cami'de öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri kabul eden eşi Sabri Heper ise ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarıyla eşine veda eden Sabri Heper'i yakınları teselli etti. Kılınan cenaze namazı sonrası Ebru Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.