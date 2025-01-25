Kaza kurbanı eskrim sporcusu Derin son yolculuğuna uğurlandı: Derin’in en büyük hayali milli sporcu olmakmış

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 35 yolcunun bulunduğu Mehmet Bozkuş (47) yönetimindeki 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında park halinde olan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 APA 376 kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon da önündeki park halinde olan 42 BAG 845 TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Mehmet Bozkuş ile yolculardan Aliye Günay (56) ve Karşıyaka Spor Kulübü eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu hayatını kaybetti, kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 33 kişi yaralandı. Yaralılar, Ilgın ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

4 SPORCU TABURCU EDİLDİ

Derin Rüyam Kamiloğlu ile yaralanan Karşıyaka Spor Kulübü'nden antrenör Doğukan Kalkan ve sporcular Eylül Sarıgül, Egemen İşoğlu, Göksu Mert Oran, Telat Ulaş Ergün ve Yağız Ergün'ün Konya'da düzenlenecek olan Türkiye Eskrim Epe Federasyon Kupası için İzmir'den yola çıktıkları belirtildi. Antrenör Kalkan ile 4 sporcunun taburcu edildiği, kaburgasında kırık oluşan Egemen İşoğlu'nun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Ailenin tek çocuğu olan Derin Rüyam Kamiloğlu için İzmir'de KSK Yelken Tesisleri'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Kamiloğlu'nun cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Cenazede anne Özge Yaba ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Ergüven Kamiloğlu ise kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KSK Başkanı İlker Ergüllü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Karşıyakalı sporcular ve yakınları katıldı. Kamiloğlu, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PIRIL PIRIL BİR ÇOCUKTU

Anne Özge Yaba, "Eskrimi, Karşıyaka'yı ve sporu çok severdi. İngilizce kulüplerine katılıyordu, basketbol maçlarına giderdi. Pırıl pırıl hayalleri olan bir çocuktu, milli sporcu olma hayali vardı. Maalesef elim bir kaza sonucu erkenden gitti" dedi.