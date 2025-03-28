Kaza kurbanı genç organlarıyla hayat verdi

Bursa'da 1 hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hayat mücadelesini kaybeden 27 yaşındaki Yavuz Belik'in organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Yenişehir ilçesi Marmaracık Köyü yakınlarında 19 Mart günü meydana gelen kazada, Yavuz Belik'in kullandığı 16 L 5604 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden bir kamyona arkadan çarpmıştı. Feci kaza araç içinde sıkışan Yavuz Belik, olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti. Talihsiz gencin beyin ölümü gerçekleşti. Kazadan 3 hafta önce baba olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in ailesi, organlarını bağışladı. Bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen hastalara umut olan Yavuz Belik'İn cenazesi, Orhangazi ilçesinde toprağa verilecek.