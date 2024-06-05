Kaza kurbanı genç Sümeyye son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde gençlerin zaman zaman yarıştığı Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sümeyye Gençer son yolculuğuna uğurlandı. Motosiklet kazasında can veren 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in cenazesi hastaneden alınarak Geyve Sarıgazi Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helallikten sonra Sümeyye Gençer'in cenazesi Sarıgazi Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi.

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız acılı Gençer ailesine başsağlığı dileğinde bulunurken, Gençer ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Geyve Sarıgazi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında talihsiz kız Sarıgazi Türbeli Mezarlığında toprağa verildi. Evin tek çocuğu olan genç Sümeyye'nin bazı yerlerde part time çalıştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde gençlerin zaman zaman yarıştığı Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki Sümeyye Gençer yönetimindeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan K.Y. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosikleti sağ tarafından geçmeye çalıştığı esnada çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen 20 yaşındaki Sümeyye Gençer, bir otomobilin altına sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.