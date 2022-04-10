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Giriş Tarihi: 10.4.2022 11:45 Son Güncelleme: 10.4.2022 11:47

Kaza kurbanı şehitler için tören

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kaza kurbanı şehitler için tören

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ile Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) için İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehitlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, dün Kozan ilçesi, Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, göreve giden minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Şehitler için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. 1 çocuk babası Burak Şahin ile yine 1 çocuk babası olan Yusuf Avan'ın naaşları tören alanına geldiği sırada yakınları gözyaşına boğuldu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere cenaze aracına konuldu.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şahin'in cenazesi İstanbul'a, Uzman Şavuş Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi.

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerindeki görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Şahin'in, Kozan Sosyal Hizmet Merkezi bahçesinde düzenlenen törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşması yer alıyor.

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Kaza kurbanı şehitler için tören
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