Kaza kurşunu değil töre cinayeti

DİYARBAKIR'DA iki yıl önce Mikail Balan (24), 2 yıl önce o zaman 13 yaşında olan E.T. tarafından tabancayla vuruldu. E.T.'nin ailesi ifadelerinde, küçük çocuğun Mikail Balan'a vermeye çalıştığı silahın yere düşerek ateş aldığını ve olayın kaza sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Ancak olayı şüpheli bulan JASAT, soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma sonunda, Mikail Balan'ın, zanlı çocuğun evli olan annesi M.T. ile yasak ilişki yaşadığı belirlendi. Bu olayın ortaya çıkması üzerine M.T.'nin ailesindeki erkeklerin aile meclisi toplantısı yaparak Mikail Balan'ın, yasak ilişki yaşadığı kadının oğlunun öldürmesine karar verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine E.T. ile aile meclisine katılan 5 kişi tutuklandı.