Kaza kurşunuyla genç yaşta hayattan koptu

Olay, 2018 yılı Eylül ayında, Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen gruplar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde iki grup da silahlarını kullandı. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sokağı geçişlere kapattı. İnceleme yapan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, saldırıya maruz kalan 8 kişilik grup yıllar sonra 2020 yılında intikam almak için aynı mahalleye gitti.

HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTI HAYATINI KAYBETTİ

Önce mahallede rast gele ortalığa ateş açan 8 kişilik grup ardından, mahalledeki araçlara zarar vermeye başladı. 13 ayrı silahtan atıldığı belirtilen kurşunlardan bir tanesi evinin önünde hava almak için dışarı çıkan Necati Özfidan'a isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunla olay yerine yığılan 24 yaşındaki genç adam uzun süre eve çıkmayınca ailesi tarafından arandığı sırada cansız bedenine ulaşıldı.

CİNAYET SİLAHI GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Hastaneye kaldırıldığında yaşam belirtisi göstermeyen Necati Özfidan'ın ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında genç adamın bedeninden çıkan kurşunların balistik incelemesi yapıldı. Silahların ele geçirilmesi için emniyet güçleri harekete geçti. Olay yerine yakın boş bir arazide toprağa gömülü şekilde ele geçirilen silahlardan bir tanesi kurşunla uyumlu çıktı.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık gözaltına aldığı 8 şüphelinin ifadelerine başvurdu. Şüpheliler maruz kaldıkları saldırıyı ileri sürerek mağdur olduklarını ve gecenin ilerleyen saatleri olduğu için kurşunların nereye isabet ettiğini görmediklerini ifade etti. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık Necati Özfidan'ı kasten bulundurulması yasak olan silahla iştirak halinde öldüren şüpheliler hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.