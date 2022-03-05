Kaza şehidi komando tam 53 kez takdir almış

Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında 4 Mart 2022 Cuma günü sabah 06.30 sıralarında meydana gelen kazada; Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı servis aracı, buzlanma nedeni ile devrilerek bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş İsmail Ergin (40), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit asker için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda 5 Mart cumartesi günü sabah tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, kurum müdürleri ve askeri personel katıldı. Törende şehidin annesi Reyhan, babası Abdullah ile eşi Tuğba ve oğlu Emir'in gözyaşları biran durmadı. Acılı anne "Ben senden razıyım oğlum" diyerek ağlarken eşi ayakta durmakta güçlük çekti.

TAM 53 KEZ TAKDİR BELGESİ ALMIŞ

Tören, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin'in özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Abdullah ve Reyhan çiftinin oğlu olarak 1982 yılında Samsun'un Havza ilçesinden dünyaya gelen Tuğba Ergin ile evliliğinden Emir adında bir oğlu bulunan kahraman şehit asker Jandarma Özel Harekat Komando Uzman Çavuş İsmail Ergin'in ülkenin dört bir yanında vatan savunmasında bulunduğu, Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda göreve başladığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Kovancılar Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2020 yılında Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında göreve başladığı öğrenildi. Şehit komando, 2007 yılından beri aldığı görevlerle gösterdiği üstün cesaretlerinden dolayı toplamda 53 kez takdir almış kahraman bir askerdi.

KOMUTANDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Törende bir konuşma yapan Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, "Bugün burada Jandarma Teşkilatının en gözde biriminden olan Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Taburlarında başarıyla görev yapmış, amirleri tarafından birçok kez takdirname ile ödüllendirilmiş üstün bir cesaret örneği gösteren kendine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiren, gerektiğinde vatanı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen kahraman silah arkadaşımız şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'i son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin, Jandarma teşkilatında görev yaptığı 15 yıllık süre zarfında 53 kez takdir belgesiyle ödüllendirilerek örnek bir komando olmuştur" dedi. Şehidin, Tokat'ta görev süresince aldığı görevlerini büyük bir başarı ve özveriyle yerine getirdiğini anlatan Kıdemli Albay Bahri Bostancı, "Aziz şehidimiz: Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak sana söz veriyoruz; Bıraktığın emaneti sonsuza kadar yaşatmakta kararlıyız. Yüce Türk milletinin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığına kasteden tüm unsurların üstesinden gelebilmek için gerektiğinde bizler de şehadet şerbetini içmekten çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Ardından Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua yapılarak şehit askerin cenazesi defnedilmek üzere Bingöl'e gönderildi.