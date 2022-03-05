Haberler Yaşam Haberleri Kaza şehidi komando tam 53 kez takdir almış
Giriş Tarihi: 5.3.2022 11:56 Son Güncelleme: 5.3.2022 12:05

Kaza şehidi komando tam 53 kez takdir almış

MİHRİBAN KOÇAKER
Kaza şehidi komando tam 53 kez takdir almış

Tokat’ta buzlanma nedeni ile servis aracının devrilmesi sonucu 3 askerin yaralandığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin için Tokat Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı defnedileceği Bingöl’e gönderildi. Jandarma Özel Harekat Komando Uzman Çavuş İsmail Ergin’in 2007 yılından beri aldığı görevlerle gösterdiği üstün cesaretlerinden dolayı toplamda 53 kez takdir aldığı öğrenildi

Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında 4 Mart 2022 Cuma günü sabah 06.30 sıralarında meydana gelen kazada; Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı servis aracı, buzlanma nedeni ile devrilerek bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş İsmail Ergin (40), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit asker için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda 5 Mart cumartesi günü sabah tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, kurum müdürleri ve askeri personel katıldı. Törende şehidin annesi Reyhan, babası Abdullah ile eşi Tuğba ve oğlu Emir'in gözyaşları biran durmadı. Acılı anne "Ben senden razıyım oğlum" diyerek ağlarken eşi ayakta durmakta güçlük çekti.

TAM 53 KEZ TAKDİR BELGESİ ALMIŞ

Tören, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin'in özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Abdullah ve Reyhan çiftinin oğlu olarak 1982 yılında Samsun'un Havza ilçesinden dünyaya gelen Tuğba Ergin ile evliliğinden Emir adında bir oğlu bulunan kahraman şehit asker Jandarma Özel Harekat Komando Uzman Çavuş İsmail Ergin'in ülkenin dört bir yanında vatan savunmasında bulunduğu, Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda göreve başladığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Kovancılar Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2020 yılında Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında göreve başladığı öğrenildi. Şehit komando, 2007 yılından beri aldığı görevlerle gösterdiği üstün cesaretlerinden dolayı toplamda 53 kez takdir almış kahraman bir askerdi.

KOMUTANDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Törende bir konuşma yapan Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, "Bugün burada Jandarma Teşkilatının en gözde biriminden olan Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Taburlarında başarıyla görev yapmış, amirleri tarafından birçok kez takdirname ile ödüllendirilmiş üstün bir cesaret örneği gösteren kendine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiren, gerektiğinde vatanı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen kahraman silah arkadaşımız şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'i son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin, Jandarma teşkilatında görev yaptığı 15 yıllık süre zarfında 53 kez takdir belgesiyle ödüllendirilerek örnek bir komando olmuştur" dedi. Şehidin, Tokat'ta görev süresince aldığı görevlerini büyük bir başarı ve özveriyle yerine getirdiğini anlatan Kıdemli Albay Bahri Bostancı, "Aziz şehidimiz: Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak sana söz veriyoruz; Bıraktığın emaneti sonsuza kadar yaşatmakta kararlıyız. Yüce Türk milletinin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığına kasteden tüm unsurların üstesinden gelebilmek için gerektiğinde bizler de şehadet şerbetini içmekten çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Ardından Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua yapılarak şehit askerin cenazesi defnedilmek üzere Bingöl'e gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika haberi - Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Ünlü fenomen çift Paris'te katakulliye geldi! Oyuncular Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı fena dolandırıldı!
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Kıblesi ABD olan yobaz
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması
SON DAKİKA: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza şehidi komando tam 53 kez takdir almış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA