Küçük Bedirhan, şehit babasının yanından ayrılmadı

Tören sırasında duygulu anlarda yaşandı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Bedirhan Güleç, babasının Türk Bayrağı'na sarılı naaşının önünden bir an olsun ayrılmazken, polislerin omuzlarında cenaze aracına götürülen babasının tabutunu da takip etmesi törene katılanların gözyaşları dökmesine neden oldu.