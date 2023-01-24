Küçük Bedirhan, şehit babasının yanından ayrılmadı

Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında şehit olan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 32 yaşındaki bir çocuk babası polis memuru Kemal Güleç için tören yapıldı.
Törene şehidin ailesinin yanı sıra Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile şehidin mesai arkadaşları da katıldı.
Tören sırasında duygulu anlarda yaşandı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Bedirhan Güleç, babasının Türk Bayrağı'na sarılı naaşının önünden bir an olsun ayrılmazken, polislerin omuzlarında cenaze aracına götürülen babasının tabutunu da takip etmesi törene katılanların gözyaşları dökmesine neden oldu.