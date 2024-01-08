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Giriş Tarihi: 8.1.2024 16:46 Son Güncelleme: 8.1.2024 16:58

Kaza sırasında kamyonetten düşen kimyasal variller korku yarattı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde meydana gelen kazada, jandarma ekiplerince durdurulan hafiyat kamyonuna kamyonetin çarpması sonucu kimyasal madde yüklü varillerin yola savrulması korku yarattı. Varillerdeki kimyasal maddenin yola dökülmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kaza sırasında kamyonetten düşen kimyasal variller korku yarattı

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, kasasından çamur akmasına rağmen yola devam eden hafriyat kamyonu jandarma ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere durduruldu.

O sırada sağ şeritte duran hafriyat kamyonuna seyir halinde olan kimyasal madde yüklü kamyonet arkadan çarptı. Kaza sırasında kamyonette bulunan variller otoyola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde yola savrulan varillerde dezenfektan yapımında kullanılan ham madde olduğu tespit edildi. Varillerden sızan kimyasal madde kazanın meydana geldiği noktadan temizlendi. Kazaya karışan araçlar ise, otoparka çekildi.

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Kaza sırasında kamyonetten düşen kimyasal variller korku yarattı
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