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Giriş Tarihi: 26.4.2023 10:20

Kaza sonrası darp edilmişti! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza sonrasında darp edildiği iddia edilen 23 yaşındaki şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İHA
Kaza sonrası darp edilmişti! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Veysel Kaya, 11 aylık çocuğuna bez almak için motosikletiyle seyir halindeyken K.E.'ye (21) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kaya ile K.E. yola savruldu. Kazadan sonra hemen kalkan Kaya, K.E.'nin yardımına koştu. İddiaya göre, yardım ettiği sırada K.E.'nin yakınları Kaya'yı darp etti. Ağır yaralı olarak Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan inşaat ustası Veysel Kaya gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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