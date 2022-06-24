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Giriş Tarihi: 24.6.2022 13:55

Kaza sonrası TIR'ı kontrol ederken, otobüsün altında kalıp öldü

DHA
Kaza sonrası TIR’ı kontrol ederken, otobüsün altında kalıp öldü

Diyarbakır'da, otomobilin çarptığı TIR'ın şoförü Ekrem Mete, hasar olup olmadığını kontrol etmek için yola indi. Bu sırada aynı yönden gelen yolcu otobüsü, Mete'ye çarptı. Otobüsün altında kalan Mete, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Batman kara yolunda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 34 LU 6685 plakalı otomobil, Ekrem Mete'nin kullandığı 21 AH 602 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Sürücüler, kazanın ardından araçlarını durdurdu. Mete, dorseyi kontrol etmek için TIR'dan indi. Bu sırada aynı yoldan gelen D.K.'nin kullandığı 34 FA 7547 plakalı yolcu otobüsü, Mete'ye çarptı. Otobüsün altında kalan Mete için ihbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mete'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve jandarma, yolu kontrollü kapatırken, Mete'nin cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ekrem Mete'ye çarpan yolcu otobüsünün şoförü D.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaza sonrası TIR'ı kontrol ederken, otobüsün altında kalıp öldü
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