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Giriş Tarihi: 18.4.2023 14:30 Son Güncelleme: 18.4.2023 14:46

Kaza sonucu otomobilinde yanarak hayatını kaybbetti

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen yangında A.Ö. adlı bir kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kaza sonucu otomobilinde yanarak hayatını kaybbetti

Antalya-Isparta kara yolunun Bucak'a bağlı Kargı köyü yakınlarında gece saat 01.30 sıralarında kazaya karışan iki otomobil çarpıştıktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve yangına müdahale etti.

OTOBİLDE ÇIKAMADI

Kazada araçtan çıkamayan A.Ö. adlı kadın hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise Antalya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların yangın sırasında çevredeki araçlardaki kişilere yardım etmeye çalıştığı görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

AİLESİE BİLGİ VERİLDİ

Kazanın ardından güvelik güçleri ilk belirlemelere göre A. Ö'nün Ankara'daki yakınlarına bilgi verdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ölen kişinin kesinlik kazacağı bildirildi. Kazada yarala 3 kişinin ise ifade verecek durumda olmadığı kaydedildi.

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Kaza sonucu otomobilinde yanarak hayatını kaybbetti
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