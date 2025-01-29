Haberler Yaşam Haberleri Kaza tutanağı gerçeği ortaya çıkardı: Tatile geldiği Türkiye’de 2 kişinin ölümüne neden olan Güney Koreli sürücü tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.1.2025 18:08 Son Güncelleme: 29.1.2025 18:34

Kaza tutanağı gerçeği ortaya çıkardı: Tatile geldiği Türkiye’de 2 kişinin ölümüne neden olan Güney Koreli sürücü tutuklandı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Güney Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki Eyüp (40) ve 17 yaşındaki oğlu Mehmet Eyi’nin öldüğü 5’i turist 6 kişinin yaralandığı kazada tutuklanan Koreli sürücü Hyoguen Lee’nin (44) ifadesi ortaya çıktı. Otomobilin karşı yönden gelerek kendisine çarptığını ileri süren Lee’yi kaza tespit tutanağı yalanladı.

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Kaza tutanağı gerçeği ortaya çıkardı: Tatile geldiği Türkiye’de 2 kişinin ölümüne neden olan Güney Koreli sürücü tutuklandı!

Kaza, 10 Ocak gecesi Beyşehir-Antalya karayolu üzeri Çetmi Kavşağında meydana geldi. Güney Koreli İngilizce öğretmeni Hyoguen Lee'nin kullandığı minibüs ile Ferhat Türksoy'un (30) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Eyüp Eyi (40) olay yerinde Mehmet Eyi (17) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar Ferhat Türksoy ile turistler Chanyu Yun (12), Subın Lee (9), Wolsuk Lee (45), Sungjo Yun (48) ve Shin Yun (10) ise hastanelerde tedavi altına alındı. Türksoy'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KORELİ TURİSTİ KAZA TESPİT TUTANAĞI YALANLADI

Hyoguen Lee, kazanın ardından gözaltına alındı. Lee jandarmadaki ifadesinde, "Kullandığım aracı İstanbul'dan kiraladık. Nevşehir'den Antalya'ya ailem ve arkadaşlarımla gezmeye gidiyorduk. Kavşağa yaklaştığımda ben kendi istikametimde aracı sürerken karşıdan bir aracın bana doğru geldiğini gördüm. Karşıdan gelen araç hızlı bir şekilde önümde drift atar gibi dönüyordu. Aracın sağ yan tarafına vurup, çarpışarak kaza meydana geldi. Ben kaza yaptırmamak için direksiyonu kırdım.

Karşıdan gelen aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dedi. Ancak jandarma tarafından tutulan kaza tespit tutanağında Lee'nin kullandığı aracın otomobilin şeridine geçerek kazaya sebebiyet verdiği ve bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan adliyeye sevk edilen Hyoguen Lee, kaçma ve saklanma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza tutanağı gerçeği ortaya çıkardı: Tatile geldiği Türkiye’de 2 kişinin ölümüne neden olan Güney Koreli sürücü tutuklandı!
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