Kaza tutanağı gerçeği ortaya çıkardı: Tatile geldiği Türkiye’de 2 kişinin ölümüne neden olan Güney Koreli sürücü tutuklandı!

Karşıdan gelen aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dedi. Ancak jandarma tarafından tutulan kaza tespit tutanağında Lee'nin kullandığı aracın otomobilin şeridine geçerek kazaya sebebiyet verdiği ve bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan adliyeye sevk edilen Hyoguen Lee, kaçma ve saklanma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.