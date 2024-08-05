Kaza üstüne kaza

Gaziantep'te otomobil ile bir traktörün karıştığı kazada Mehmet Bulut (65) ve Ahmet Gündüz (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Oğuzeli- Karkamış karayolunda gece meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Fıstık üreticisi Mehmet Bulut, seyir halindeyken traktörü ile Ahmet Gündüz'ün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından traktöründen inerek otomobildekilere yardım etmek isteyen Mehmet Bulut'a, başka bir otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz ile traktör sürücüsü Mehmet Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken 3 kişi de yaralandı.