Kaza yapan aracın bagajından geyik çıktı

Kocaeli
'nin Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında İ.Ç idaresindeki kamyonet, Nihat Öz idaresindeki TIR'a çarptı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan kamyonette bulunan avcılar İ.Ç. ile Ö.T. ambulans ile hastaneye sevk edilirken, Jandarma tarafından kaza yapan araçta yapılan kontrollerde bagajda avlanmış kızıl geyik olduğunu gördü. Durum hemen Doğa Koruma ve Mili Parklar Bölge Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine gelen görevliler kaza yapan kamyonette bulunan ve av sırasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda mermiye ve ölü kızıl geyiğe el koydu. Konu ile ilgili avcılar hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.