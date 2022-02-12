Kaza yapan aracın içinden çalıntı koyunlar çıktı

Meydana gelen olay ile ilgili olarak, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda; bahse konu aracın Diyarbakır-Batman çevreyolu üzerinde terk edilmiş bir vaziyette maddi hasarlı trafik kazası yaptığı tespit edildi.

Araç içerisinde bulunan (1)'i ölü, (8)'i canlı toplam (9) adet küçükbaş hayvanın kulak küpeleri incelendiğinde H.D. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Hayvanların sahibine ulaşılarak küçükbaş hayvanlarını kontrol etmesi istenildiğinde (9) adet koyununun olmadığını ifade etti. Jandarma koyunları çaldığı tespit edilen B.Ç. yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar H.D.'ye teslim edildi.