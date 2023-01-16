Kaza yapan araçta donarak hayatını kaybetti

Tunceli'nin Hozat İlçesi'ne bağlı Çaytaşı Köyü yolunda meydana gelen kazada 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki özel otomobil yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman donarak hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler Kahraman'ın öldüğünü belirlerken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Hozat İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.