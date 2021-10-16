Kaza yapan avcıların bagajından avlanması yasak geyik çıktı

Kuzey Marmar Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında İ.Ç idaresinde bulunan kamyonet, Nihat Öz idaresinde bulunan dorsesiz TIR'a çarptı. Ardından da yolda takla atarak ters döndü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan kamyonette bulunan avcılar İ.Ç ile Ö.T yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edilirken, Jandarma tarafından kaza yapan araçta yapılan kontroller esnasında bagajda avlanmış Kızıl Geyik olduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri hemen durumu Doğa Koruma ve Mili Parklar Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen görevliler kaza yapan kamyonette bulunan ve av sırasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda mermiye ve ölü Kızıl Geyiğe el koydu. Konu ile ilgili avcılar hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.