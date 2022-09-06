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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Kaza yapan CHP’li başkan 3.72 promil alkollü çıktı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kaza yapan CHP’li başkan 3.72 promil alkollü çıktı
Kırklarelı'nın CHP'li İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kaza sonucu olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edilen Vardar tedavi altına alındı. Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'ın 3.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Sürücü belgesine el konulması beklenilen Vardar'ın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaza yapan CHP’li başkan 3.72 promil alkollü çıktı
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