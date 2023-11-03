Kaza yapan İETT otobüsü yolu kapattı

İstanbul'da toplu ulaşım sisteminin4.5 yıldaçökmesi nedeniylegün geçmiyorki bir İETTotobüsü kazayapmasın ya dayangın tehlikesiyaşanmasın.Trafikkazası dünKüçükçekmece'deyaşandı. Altınşehiryolu üzerindeseyirhalinde olanİETT sürücüsü,viraja girdiğindedireksiyon hakimiyetinikaybetti.Sağanağınetkisiyle kayganlaşanzemindekontrolden çıkanotobüs, bariyerlereçarparakyolu tamamenkapattı.Bakırköyİncirli'de ise dünsabah bir metrobüsünmotor kısmındandumanlaryükselmeyebaşladı. Yolcularhızla tahliye edilirken,metrobüsteyangın tüpüolmadığı ortayaçıktı. Sürücü,arkada uzunkuyruk oluşturanmetrobüslerinsürücülerineyangın tüpleriolup olmadığınısordu. Ancakyangın, bir süresonra kendiliğindenetkisinikaybetti.