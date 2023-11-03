Kaza yapan İETT otobüsü yolu kapattı

İstanbul'da toplu ulaşım sisteminin
4.5 yılda
çökmesi nedeniyle
gün geçmiyor
ki bir İETT
otobüsü kaza
yapmasın ya da
yangın tehlikesi
yaşanmasın.
Trafik
kazası dün
Küçükçekmece'de
yaşandı. Altınşehir
yolu üzerinde
seyir
halinde olan
İETT sürücüsü,
viraja girdiğinde
direksiyon hakimiyetini
kaybetti.
Sağanağın
etkisiyle kayganlaşan
zeminde
kontrolden çıkan
otobüs, bariyerlere
çarparak
yolu tamamen
kapattı.
Bakırköy
İncirli'de ise dün
sabah bir metrobüsün
motor kısmından
dumanlar
yükselmeye
başladı. Yolcular
hızla tahliye edilirken,
metrobüste
yangın tüpü
olmadığı ortaya
çıktı. Sürücü,
arkada uzun
kuyruk oluşturan
metrobüslerin
sürücülerine
yangın tüpleri
olup olmadığını
sordu. Ancak
yangın, bir süre
sonra kendiliğinden
etkisini
kaybetti.