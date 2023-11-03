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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Kaza yapan İETT otobüsü yolu kapattı

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Kaza yapan İETT otobüsü yolu kapattı
İstanbul'da toplu ulaşım sisteminin 4.5 yılda çökmesi nedeniyle gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü kaza yapmasın ya da yangın tehlikesi yaşanmasın.
Trafik kazası dün Küçükçekmece'de yaşandı. Altınşehir yolu üzerinde seyir halinde olan İETT sürücüsü, viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağanağın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak yolu tamamen kapattı.
Bakırköy İncirli'de ise dün sabah bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular hızla tahliye edilirken, metrobüste yangın tüpü olmadığı ortaya çıktı. Sürücü, arkada uzun kuyruk oluşturan metrobüslerin sürücülerine yangın tüpleri olup olmadığını sordu. Ancak yangın, bir süre sonra kendiliğinden etkisini kaybetti.

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Kaza yapan İETT otobüsü yolu kapattı
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